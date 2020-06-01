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منظمات حقوقية تركية: نتعرض لتهديد ممنهج

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:14 م
منظمات حقوقية تركية: نتعرض لتهديد ممنهج تركيا- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أصدر عدد من المنظمات غير حكومية في تركيا بيانا مشتركا حول التهديدات بالقتل التي تلقتها مؤسسة هرانت دينك يدين هذه التهديدات، ويؤكد أن معظم المنظمات الحقوقية التركية تتعرض لمثل هذه الممارسات، حسبما أفاد موقع بيانات التركي.

 

أصدرت 9 منظمات من المجتمع المدني بيان مشترك بشأن التهديدات بالقتل التي تستهدف راكيل دينك، زوجة الصحفي الراحل هرانت دينك، ومحامية مؤسسة هرانت دينك. يشير البيان: "لقد مررنا بأوضاع مماثلة في الماضي. تم استخدام نفس اللغة الكراهية في تمهيد الطرق التي أسفرت في النهاية عن اغتيال هرانت دينك".

 

وأشار بيان أصدرته مؤسسة هرانت دينك الجمعة الماضي أن راكيل دينك محامية المؤسسة تلقت تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني. وأدلى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ببيان حول القضية على حسابه على تويتر وأعلن أنه تم القبض على المشتبه به الذي أرسل رسائل التهديد.


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