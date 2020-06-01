مليار 300 مليون جنيه لتطوير شبكة توزيع الكهرباء بسوهاج

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها المختلفة تبذل جهود مستمرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.



وأوضح الوزير فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق قطاع سوهاج والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (1.5 مليون ) مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الانجازات وذلك حتى إبريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة.



و تابع أنه فى إطار تنفيذ الشركة لخطتها الطموحة حتى إبريل الماضى فقد بلغ إجمالى ما تم تنفيذه في نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بقطاع (سوهاج) بتكلفه إجمالية 1.3 مليار جنيه كما يلى:-



- إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 19 موزع.

- تركيب أكشاك بالمحولات قدرات مختلفة بعدد 508 كشك بالمحول.

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 900 محول.

- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 479 صندوق.

- تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 162 وحدة.

- انشاء خطوط كابلات جهد متوسط بطول 1040 كم.

- انشاء خطوط هوائية جهد متوسط بكمية 264 طن.

- تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 642 عامود.

- انشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 80 كم.

- انشاء خطوط هوائية معزولة جهد منخفض بطول 11081 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 9451 عامود.



وفيما يتعلق بخطة احلال الهوائيات فقد تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالى عدد 91 عملية بإجمالي أطوال كابلات 30,3 كم باجمالي تكلفة تبلغ حوالى 30 مليون جنيه.



وحول مدى التحسن في الانقطاعات(خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 ومقارنتها بالفترة المناظرة)مؤشرات استمرار التغذية الكهربية :

1- انخفاض معدل متوسط عدد الانقطاعات ( (SAIFI"انقطاع / مشترك" للغير مبرمج بنسبة 25 % عن الفتره المناظره بالاضافه الي عمليات الصيانه المكثفه المبرمجه بهدف تدعيم الشبكه

2- انخفاض معدل متوسط أزمنة الانقطاعات ((SAIDI"دقيقة /مشترك للغير مبرمج بنسبة 38.97% عن الفترة المناظرة.

3- انخفاض موًشر معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (CAIDI) "دقيقة/انقطاع" للغير مبرمج بنسبة 20.2% عن الفترة المناظرة.

وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، حيث أثمرت هذه المجهودات في تقليل قوائم الانتظار حيث لا يتعدى التركيب اسبوع من سداد القيمة.



وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاع سوهاج تم الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد (13) مركز خدمة عملاء ، وتم الانتهاء من تركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لعدد (2) وجاري تركيب عدد (2) مركز خدمة عملاء ، وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وحول السداد الإليكتروني(عن شهري مارس وأبريل للعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية والرقمية) بلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات مسبقة الدفع 317520عملية سداد بإجمالي حوالي 28 مليون جنيه ، كما بلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية 475عملية سداد بإجمالي حوالي 55 مليون جنيه.



و فيما يخص برنامج القراءة الموحد بدأ العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد تدريجيا من شهر فبراير 2020 بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به شهريا عن قناعة كاملة ورضاء تام وذلك من خلال هذا البرنامج الموحد والذي يقضى على أي تدخل بشرى في اصدار الفاتورة حيث يتم قراءة العدادات اليه عن طريق التصوير المباشر للعداد وحساب فارق الاستهلاك الكترونيا.



وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2019م بقطاع سوهاج فقد تم تحرير حوالى عدد (11152) محضر بالضبطية القضائية بقيمة تصل إلى حوالى 14.7 مليون جنيه.





وشدد الدكتور شاكر على اهميه استقرار التغذيه الكهربيه واصلاح كل الاعطال الطارئة في جميع المناطق.

