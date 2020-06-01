مكاتب الشهر العقارى بأسيوط تستقبل المواطنين.. والدخول بالكمامة فى لايف اليوم السابع

ومن جهته، قال أحمد عبد الرشيد الصاوي رئيس مكتب التوثيق بمجمع المحاكم بأسيوط، إن تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يسمح لأى مواطن بالدخول الا بالكمامة، مشيرا إلى أن "المواطنون أنفسهم ملتزمون بالكمامات والإجراءات الاحترازية، ونعمل على تطهير المباني بشكل مستمر والتأكيد على كل الإجراءات الاحترازية ومنها التواجد فى مسافات آمنة، وإنهاء أوراقهم فى وقت زمنى قصير".

وأضاف الصاوى، أن مكاتب الشهر العقارى تقدم 10 خدمات رئيسية، خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات مشيرا الى مكاتب الشهر العقارى أحد القطاعات الهامة التى تقدم خدمات للمواطنين و تأثرت بالقرارات الاستثنائية التى صدرت الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا ، خاصة وأنها من أكثر الأماكن تعاملا مع الجمهور.











