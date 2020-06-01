مقتنى أعمال فنية مصرى يعيد للكويت لوحة مسروقة إبان الغزو العراقى

كتب مصطفى عنبر

استقبل الأمين العام للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويتى كامل العبد الجليل، مقتنى الأعمال الفنية المصرى عمرو هيكل فى مكتبه، الذى بادر إلى إرجاع إحدى اللوحات الفنية المسروقة إبان الغزو العراقى على دولة الكويت، والتى تحمل اسم "رقصة الخمارى"، وهى للفنان التشكيلى الكويتى عيسى صقر. وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.





وأكد العبد الجليل أن مبادرة "هيكل" تنم عن روح المسئولية والأمانة التى يتمتع بها، وهى ليست بمستغربة على كل من يقيم على أرض هذا البلد الكريم والآمن.

وأضاف "إن إدراك هيكل لمرجعية المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، وأنه الملاذ لكل عمل ثقافى وفنى هو ما دعاه إلى تسليم هذه اللوحة الثمينة للمجلس".

وأثنى على حسن تصرفه قائلا "أعتز بشخصك الكريم، وأقدر محبتك للكويت ومن يتعاون معنا من أمثالك، وهم كُثر فى هذا البلد الطيب".

من جانبه أكد هيكل أنه قرر فور معرفته بملكية المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب للوحة الفنان عيسى صقر أرجعها لمكانها الطبيعى، فقد وجدها تباع فى أحد الأسواق الشعبية الكويتية، وأنه قرر إعادتها للأمانة العامة بعد معرفته أنها مسروقة وأنها مدونة ضمن مقتنيات المجلس.