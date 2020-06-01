اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مقتنى أعمال فنية مصرى يعيد للكويت لوحة مسروقة إبان الغزو العراقى

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:24 م
مقتنى أعمال فنية مصرى يعيد للكويت لوحة مسروقة إبان الغزو العراقى اللوحة الفنية رقصة الخمارى
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الأمين العام للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويتى كامل العبد الجليل، مقتنى الأعمال الفنية المصرى عمرو هيكل فى مكتبه، الذى بادر إلى إرجاع إحدى اللوحات الفنية المسروقة إبان الغزو العراقى على دولة الكويت، والتى تحمل اسم "رقصة الخمارى"، وهى للفنان التشكيلى الكويتى عيسى صقر. وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.

1280x960
 
وأكد العبد الجليل أن مبادرة "هيكل" تنم عن روح المسئولية والأمانة التى يتمتع بها، وهى ليست بمستغربة على كل من يقيم على أرض هذا البلد الكريم والآمن.

وأضاف "إن إدراك هيكل لمرجعية المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، وأنه الملاذ لكل عمل ثقافى وفنى هو ما دعاه إلى تسليم هذه اللوحة الثمينة للمجلس".

وأثنى على حسن تصرفه قائلا "أعتز بشخصك الكريم، وأقدر محبتك للكويت ومن يتعاون معنا من أمثالك، وهم كُثر فى هذا البلد الطيب".

من جانبه أكد هيكل أنه قرر فور معرفته بملكية المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب للوحة الفنان عيسى صقر أرجعها لمكانها الطبيعى، فقد وجدها تباع فى أحد الأسواق الشعبية الكويتية، وأنه قرر إعادتها للأمانة العامة بعد معرفته أنها مسروقة وأنها مدونة ضمن مقتنيات المجلس.


الكويت

لوحات فنية

الغزو الراقى

اعمال فنية

الثقافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة