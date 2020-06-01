اليوم السابع
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مقتل 18 شخصا فى هجوم لمئات اللصوص على قرية نيجيرية وسرقة آلاف الماشية

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:06 ص
مقتل 18 شخصا فى هجوم لمئات اللصوص على قرية نيجيرية وسرقة آلاف الماشية مسلحون _ صورة أرشيفية
مايدوجورى (رويترز)

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قال شاهدان ومتحدث باسم الشرطة لرويترز، إن لصوصا مسلحين قتلوا 18 شخصا على الأقل فى ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا منهم مسؤول محلى وسرقوا آلاف الماشية.

وقال الشاهدان إن ما يصل إلى 500 رجل يركبون دراجات نارية وبعضهم يحملون بنادق هجومية اقتحموا منطقة فاسكارى ظهر الأحد.

وقال إسماعيل ياو أحد سكان المنطقة لرويترز عبر الهاتف "تأكد حتى الآن مقتل 18 شخصا ويشتبه فى مقتل كثير آخرين".

وأضاف الشاهدان ومتحدث باسم الشرطة أن اللصوص انتقلوا إلى قرية سابون جارين المجاورة حيث قتلوا المسؤول المحلى عبد الحميد سانى (55 عاما) بعدما حاولوا خطفه.

وقال الشاهد الآخر ويدعى صادق حسن إن المهاجمين اتجهوا بالماشية المسروقة نحو قرى أخرى فى منطقة باتسارى مضيفا أن آلاف السكان فروا من منازلهم.

وأكد المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى وقوع الهجوم مضيفا أن المهاجمين كانوا يحملون "أسلحة معقدة"، وقتل أفراد عصابات مئات الناس بشمال غرب نيجيريا خلال العام الماضى فى عمليات سطو مسلح وخطف.

 

 


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