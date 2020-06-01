اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل وإصابة 4 فى تفجير بمحافظة نينوى العراقية

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:41 ص
مقتل وإصابة 4 فى تفجير بمحافظة نينوى العراقية الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة أربعة أشخاص بين قتيل وجريح بتفجير في مخمور فى مدينة الموصل بمحافظة نينوى، وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان ، أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة إلى فوج مغاوير الفرقة ١٤ خلال تفتيش منطقة جبل كراو ضمن قاطع مخمور، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح اثنين آخرين ".

من جانب أخر ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 4 إرهابيين متورطين بعمليات استهداف للقوات الأمنية وضبطت عددا من الصواريخ في الفلوجة وكركوك.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن مفارز استخبارات الشرطة ألقت القبض على أربعة إرهابيين في الفلوجة مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش، وهم من العناصر التي اشتركت بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في الفترات الماضية، فضلاً عن ضبط مخزن للعتاد داخل أحد الأوكار من مخلفات داعش الإرهابي يحتوي على 23 صاروخا من نوع T100 في قرية الحجل التابعة لناحية الرياض بكركوك.
 

من جانب آخر.. ألقت القوات الأمنية القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار.
وذكر بيان لمديرية الاستخبارات أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي في منطقة الشيحه بالرمادي، مركز محافظة الأنبار، ممن كانوا يعملون كعناصر أمنية لتلك العصابات، وهو من المطلوبين بموجب مذكرة قبض.


العراق

نينوى

الموصل

تفجير فى نينوى

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