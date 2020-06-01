مقتل طالب بطلق نارى طائش بالرقبة فى شبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بطلق نارى طائش فى الرقبة، أثناء مروره بأحد شوارع دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث تزامن مروره مع إطلاق تاجر الأعيرة النارية ، احتفالا بتنجيد فرش عروسة، وتم نقله لمستشفى ناصر العام، والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم، والسلاح النارى المستخدم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمة ، إخطارا بوفاه طالب يبلغ من العمر 13 عاما ، أثر إصابته بطلق نارى بالرقبة .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية ، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية ، وبالفحص والتحرى بمعرفة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ، تاجر قام بإطلاق عيار نارى أثناء الأحتفال بتنجيد فرش عروسة ، واثناء اطلاقة عيار نارى تصادف مرور المجنى عليه ، فاستقرت الطلقة برقبته وأودت بحياته.

تم نقله إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة ، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة ، والتخفظ على السلاح النارى المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .