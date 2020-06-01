مقتل جنديين عراقيين وإصابة اثنين آخرين فى انفجار شمال البلاد

كتب سمير حسنى

قتل جنديين عراقيين وأصيب اثنين آخرين بانفجار فى قضاء مخمور شمال البلاد، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الاثنين، وكانت خلية الإعلام الأمنى أعلنت السبت، مقتل إرهابى وإصابة آخر بعد محاولتهما التقرب باتجاه قرية المقام فى كركوك بالعراق.

وذكر بيان للخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "إرهابياً قتل وأصيب آخر ضمن قاطع الفوج الثانى فى اللواء الآلى بالفرقة الآلية بمحافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية اشتبكت مع الإرهابيين الاثنين ولا يزال البحث جارياً عن الإرهابى المصاب، مبيناً أن القوات الأمنية عثرت على سلاح الإرهابى المقتول وهو بندقية كلاشنكوف وقاذفة RBG7.