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مصرع شقيقان فى مشاجرة بسلاح نارى بالخانكة بسب خلافات الجيرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:20 ص
مصرع شقيقان فى مشاجرة بسلاح نارى بالخانكة بسب خلافات الجيرة جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقي شقيقان مصرعهما في مشاجرة بمنطقة ناحية حوض صبيح بالقلج مركز الخانكة في محافظة القليوبية، إثر إطلاق نجار وشقيقه الرصاص عليهم في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.
 
وألقي القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على جثامين القتلي والسلاح المستخدم في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيقات.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد شريف إلهامي مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد حدوث مشاجرة ووجود متوفيين بناحية حوض صبيح القلج دائرة المركز.
 
انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من المجني عليهما "م ع م"  عامل، وتوفي إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وشقيقه "أ  ع م" توفي إثر إصابته بطلق بالجانب الآيمن، وتبين أن وراء الواقعة كلا من  "أح  ع م"  نجار وشقيقه "ص ع م"، نجار، بسبب وجود سابقة خلافات جيرة بين الطرفين تم ضبط المتهمان والتحفظ على السلاح الناري المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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