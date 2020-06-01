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مشهد صادم.. مواطن تركى عاطل عن العمل يحاول الانتحار حرقا بسبب الغلاء.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:09 م
مشهد صادم.. مواطن تركى عاطل عن العمل يحاول الانتحار حرقا بسبب الغلاء.. فيديو تركي ينتحر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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حاول مواطن تركي يدعي أوكتاي الإنتحار بحرق نفسه في سوق أوزون التاريخي بمدينة أنطاكيا في هاتاي التركية بعد سكب البنزين علي نفسه بسبب كونه عاطلا عن العمل ويعيش في الشارع، لذلك أراد مقابلة والي المدينة وتوجهت الشرطة لمحل الحادث لمحاولة ردعه.

 

ووفقا لموقع gercekgundem التركى، رصدت الواقعة كاميرا أحد المواطنين المتواجدين وقت وقوع الحادثة.

 

 

يذكر أن المواطن التركي أوكتاي قال لقوات الشرطة التي حاولت منعه:" نحن سمعنا هذه الكلمات كثيرا، اليوم ستخرج جنازتي من هنا، وستصبح هذه آخر مرة أحاول فيها الكلام، لا يوجد مكان لم أذهب فيه لمقابلة عمل، أنا مواطن في هذه البلد. حتي السوريون يعيشون في أماكن جميلة، ولكن أنا أعيش في الشارع".

 

ووفقا لما تم تداوله فقد حاول أوكتاي الإنتحار عدة مرات قبل ذلك، لذلك وعدته قوات الشرطة بتنفيذ طلبه ليتراجع عن حرق نفسه.


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