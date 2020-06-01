اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 09:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف: غدا بدء العمل بمركز الأورام بمقره الجديد

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:42 م
مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف: غدا بدء العمل بمركز الأورام بمقره الجديد مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى فى بيان له انه سيتم بدء العمل بمركز الأورام اعتبارا من غد الثلاثاء للحالات التى تم الاتصال بها تليفونيا علما بأن مدخل المركز خلف مبنى الهلال بجوار مدرسة سان، مشيرا إلى أنه تم نقل مركز الأورام من مستشفى التأمين الصحى بعد تحويلها لمستشفى عزل.

وتفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، اليوم إدارات الفرع لمتابعة سير العمل بإنتظام وكذلك اللجنة الطبية العامة،بتواجد الدكتورة هبه عبد العظيم مدير عام اللجنة الطبية العامة، للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة فى إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفيد 19"فيروس كورونا".

كما تفقد الدكتور حسن محمود غرف الكشف والصيدليات بعيادة السلام يرافقه  دكتورة هبه حسن مسئول العيادات ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أى أعطال بالأجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى وشدد على حسن معاملة المرضى  والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين وكذلك أفراد الأمن وعمال شركة النظافة.

وتفقد مدير عام الفرع  مركز الأورام الذى  تم نقله من المستشفى الى مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة  ويخدم المركز حوالى 6000 مريض وتلاحظ ان فريق التمريض قد بذل جهد مضاعف فى اعداد وتجهيز المكان الجديد ومن ثم تقدم مدير عام الفرع بخالص الشكر والتقدير لكل طاقم التمريض القائم على العمل الشاق والمضنى فى خدمه مرضى الأورام.

رافق مدير عام الفرع فى الزيارة  دكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية والسيدة حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى  و أحمد مبارك رئيس الشئون الادارية والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.

 

 

IMG-20200601-WA0040
 

 

IMG-20200601-WA0041
 

 

IMG-20200601-WA0047
 

 

IMG-20200601-WA0048
 

 


بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

التأمين الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة