مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف: غدا بدء العمل بمركز الأورام بمقره الجديد

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى فى بيان له انه سيتم بدء العمل بمركز الأورام اعتبارا من غد الثلاثاء للحالات التى تم الاتصال بها تليفونيا علما بأن مدخل المركز خلف مبنى الهلال بجوار مدرسة سان، مشيرا إلى أنه تم نقل مركز الأورام من مستشفى التأمين الصحى بعد تحويلها لمستشفى عزل.

وتفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، اليوم إدارات الفرع لمتابعة سير العمل بإنتظام وكذلك اللجنة الطبية العامة،بتواجد الدكتورة هبه عبد العظيم مدير عام اللجنة الطبية العامة، للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة فى إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفيد 19"فيروس كورونا".

كما تفقد الدكتور حسن محمود غرف الكشف والصيدليات بعيادة السلام يرافقه دكتورة هبه حسن مسئول العيادات ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أى أعطال بالأجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى وشدد على حسن معاملة المرضى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين وكذلك أفراد الأمن وعمال شركة النظافة.

وتفقد مدير عام الفرع مركز الأورام الذى تم نقله من المستشفى الى مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ويخدم المركز حوالى 6000 مريض وتلاحظ ان فريق التمريض قد بذل جهد مضاعف فى اعداد وتجهيز المكان الجديد ومن ثم تقدم مدير عام الفرع بخالص الشكر والتقدير لكل طاقم التمريض القائم على العمل الشاق والمضنى فى خدمه مرضى الأورام.

رافق مدير عام الفرع فى الزيارة دكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية والسيدة حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى و أحمد مبارك رئيس الشئون الادارية والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.