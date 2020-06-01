اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مخربون يهربون من نوافذ متجر بأمريكا بعد سرقته.. وآخرون يحطمون المبانى.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:32 م
مخربون يهربون من نوافذ متجر بأمريكا بعد سرقته.. وآخرون يحطمون المبانى.. فيديو سرقة المتاجر فى أمريكا
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد الولايات الأمريكية حالة فوضى عارمة فى ظل استغلال المخربين لموجة الاحتجاجات العارمة ضد مقتل أمريكى من أصل أفريقى، أثناء اعتقاله من الشرطة فى مدينة مينيابوليس، وعلى خليفة المظاهرات الرافضة للعنصرية ضد السود فى أمريكا، استغل المخربون حالة عدم الاستقرار لسرقة ونهب المحال التجارية وإتلاف المنشآت العامة.

وفى مقطع فيديو يوثق عمليات السلب والنهب، ظهر عدد من المخربين وهم يهربون من النوافذ الخلفية لأحد متاجر بيع الملابس فى أمريكا بعد نهب محتوياته، حيث وصلت الشرطة إلى المكان، كما ظهر فى مقطع آخر مجموعة من المشاغبين الذين يقومون بتحطيم نوافذ أحد المتاجر الأمريكية وينهبون محتوياته، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "العربية".

يشار إلى أنه سبق ورصد مقطع فيديو آخر عملية سرقة معرض سيارات مرسيدس فى أمريكا، حيث اقتحم المخربون المعرض وظهروا فى الفيديو وهم يسرقون سيارات مرسيدس من طرازات مختلفة، بينما ظهر ساحة عرض السيارات خاوية تمامًا.

وجاءت عمليات نهب سيارات مرسيدس الفاخرة بعد سلسلة هجمات لسلب ونهب على مدار الأيام الماضية طالت متاجر تابعة لشركة آبل فى مدن مينيابوليس وبورتلاند، وأيضًا فى العاصمة واشنطن كان النهب الأكبر للمتجر الشهير، كما امتدت عمليات سرقة البضائع والنهب إلى المتاجر الفاخرة ومن بينها علامة "جوتشى".

يذكر أنه سبق وظهر فى مقاطع فيديو وصور متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عمليات التخريب وتحطيم واجهات المحال التجارية ونهب منتجاتها، ووفق تقرير لمراسل "العربية"، فإن حالة الفوضى دفعت بعدد من سلاسل المتاجر بإغلاق واسع النطاق لمتاجرها، وأوضح أن متاجر "تارجت" أعلنت غلق 150 متجرا منها 49 متجرا فى لوس أنجلوس، كما نقل المراسل عن مصادر أن حظر التجول، سيجرى تمديده يوماً واحداً إضافياً فى بعض مناطق لوس أنجلوس.

وسادت حالة النهب وسط الاحتجاجات التى اندلعت شرارتها من مدينة مينيابوليسفى ولاية مينيسوتا، على خلفية موت شخص أربعينى إفريقى من أصل أمريكى قضى اختناقاً فى المستشفى بعد أن ظهر شرطى أبيض يضغط بركبته على رقبته وهو يستغيث بعبارة "لا أستطيع التنفس".

1

وتعرض متجر آبل فىUptown Minneapolis Store  الموجود فى شارع Hennepin Avenue للسرقة على يدى مخربين استخدموا مطارق حديدية لتكسير واجهات المعرض خلال الاحتجاجات.

وقال شاهد عيان للصحافة الأمريكية: "شاهدت للتو مجموعة من السيارات تندفع إلى متجر آبل وكان الناس يتجمهرون، وجرى سحب مطرقة ثقيلة، واستخدمها عدد منهم فى تحطيم زجاج المتجر"، وفى بورتلاند فى ولاية أوريجون، اضطرت الشرطة إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، وللحد من عمليات النهب للمتاجر.

ويذكر أنه على مدار خمس ساعات متتالية، أعقبت عملية تفريق المحتجين، تمكن مخربون من إحداث موجة من تدمير الممتلكات والنهب لا مثيل لها فى بورتلاند منذ عام 2016 والتى كانت بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية آنذاك.

2

 

3

وذكر تقرير محدث لصحيفة واشنطن بوست أنه على طول طريق أتلانتك أفنيو فى نيويورك، كانت نوافذ المتاجر محطمة وأكوام من الزجاج، فى متاجر التجزئة وواجهات أحد فروع البنوك، وتهشمت واجهة متجر آبل فى بروكلين.

وأظهرت بعض الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى قيام بعض المحتجين بالاعتداء بالضرب على عناصر الشرطة الأمريكية، وسحلهم على الأرض فى شيكاغو، وكان قد تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، بأنه لن يسمح لمن سمّاهم "الغوغاء الغاضبين بتدمير ديمقراطيتنا"، بحسب تعبيره، وأضاف ترمب: "الفوضويون واليساريون المتطرفون يعملون على ترهيب الأبرياء".

4

 

5

وكشفت تقارير أمريكية استخبارية أن مجموعات خارجية شاركت فى تدمير مدينة مينيابوليس، ويحملون أجندات يسارية متطرفة، وأضاف التقرير أنهم مجموعات منظمة وصغيرة ولديها أهداف أخرى غير الاحتجاجات، وذلك وفقا لصحيفة USA Today الأمريكية.

هذا وفرضت عشرات المدن الأمريكية، بينها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا حظرا للتجول، وذلك بعد أعمال شغب تخللت احتجاجات على مقتل فلويد وهو من أصول إفريقية على يد شرطى، كما تم توجيه تهم ارتكاب جرائم فيدرالية لـ3 أشخاص فى نيويورك، تتمثل بتهمة إلقاء قنابل على سيارات شرطة.


سرقة المتاجر فى امريكا

الفوضى فى امريكا

السود فى امريكا

امريكى من اصول افريقية

جورج فلويد

اضطهاد السود فى امريكا

الشرطة الامريكية

المظاهرات الامريكية

الاحتجاجات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. جورج فلويد يقضى على قصة حب الملكة وضابط شرطة

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:13 م

مظاهرات ببروكسل احتجاجا على مقتل جورج فلويد فى أمريكا.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:59 م

أمريكا: تخوفات من انتشار كورونا فى ظل الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:41 م

17 تجاوزا وجريمة قتل.. تعرف على سجل قاتل "فلويد" ومورط شرطة أمريكا..فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:17 م

ماذا قالت ليزو بعد انتشار الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:11 م

مايكل جوردن يصدر بيان شديد اللهجة ضد مقتل جورج فلويد ويصف ما يحدث بالعنصرية المتأصلة

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:02 م

استهداف الصحفيين فى أمريكا مع تصاعد الاحتجاجات على مقتل فلويد

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:02 م

الشرطة الأمريكية تعتقل 4 آلاف شخص فى احتجاجات جورج فلويد

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:36 ص

مايكل جوردان عن مقتل جورج فلويد: أدعم التخلص من العنصرية المتأصلة فى بلدنا

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:08 ص

الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تتخذ طابعا عنيفا مجددا فى أمريكا رغم الحظر

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة