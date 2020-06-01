محتجون يصفقون لضابط شرطة جلس على ركبته رفضا للعنصرية بنيويورك.. فيديو

كتب محمد شعلان

تلقى ضابط شرطة في نيويورك، عاصفة من التصفيق الحار والدعم من قبل المحتجين الغاضبين أمام ميدان التايمز في مانهاتن، وذلك لتعبيره بحركة تضامنيه جالسا على ركبته مع المظاهرات الامريكية ورفض العنصرية التي تعامل بها عناصر من الشرطة الامريكية بعنصرية مع الشاب الراحل جورج فلويد، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية فيديو للمحتجين وهو يصفقون بحفاوة كبيرة للضابط قبل أن يعانقه أحد المتظاهرين بعد أن نزل بركبته أمام الحشد المجتمع في ميدان التايمز.

This NYPD officer received a big round of applause and shared a hug with one demonstrator after taking a knee with the crowd gathered in Times Square. https://t.co/JalilSuIIW pic.twitter.com/VTlxn4ElDL — ABC News (@ABC) June 1, 2020

وكانت قد شهدت الولايات المتحدة ليلة جديدة من العنف والصدامات بين الشرطة والمحتجين فى عشرات المدن، ليل السبت - الأحد، وانتقلت التوترات من نيويورك إلى فيلادليفيا وثاوث كارولينا، حيث شارك عشرات الآلاف فى الاحتجاجات على مصرع جورج فلويد، أسمر البشرة على يد الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.



ضابط الشرطة يرفض العنصرية

وفى واشنطن، اشتبك المحتجون على مصرع فلويد مع الخدمة السرية وشرطة العاصمة فى ثانى مواجهة عنيفة خلال أقل من 24 ساعة بين مسئولى تنفيذ القانون ونشطاء ضد وحشية الشرطة، وتجمع نحو ألف شخص فى محيط البيت الأبيض الذى أحاط به مركبات الشرطة والحواجز المعدنية وصفوف من عملاء الخدمة السرية المسلحون ورجال الشرطة، وتفرق المحتجون فيما بعد فى جماعات أصغر واتجهوا نحو وسط المدينة ليحرقوا ويحطوا النوافذ فى طريقهم. وتعرضت بعض المتاجر والمطاعم القريبة من البيت الأبيض للنهب، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

من جانبها، قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن 25 مدينة فى الولايات المتحدة قد أصبحت تحت حظر التجول مع استمرار الاحتجاجات فى البلاد فى الساعات الأولى من صباح ، الأحد، ضد تورط الشرطة فى مصرع جورج فلويد أثناء محاولة القبض عليه الأسبوع الماضى.