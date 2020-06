محتجون يصفقون لضابط شرطة جلس على ركبته رفضا للعنصرية بنيويورك.. فيديو

تلقى ضابط شرطة في نيويورك، عاصفة من التصفيق الحار والدعم من قبل المحتجين الغاضبين أمام ميدان التايمز في مانهاتن، وذلك لتعبيره بحركة تضامنيه جالسا على ركبته مع المظاهرات الامريكية ورفض العنصرية التي تعامل بها عناصر من الشرطة الامريكية بعنصرية مع الشاب الراحل جورج فلويد، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية فيديو للمحتجين وهو يصفقون بحفاوة كبيرة للضابط قبل أن يعانقه أحد المتظاهرين بعد أن نزل بركبته أمام الحشد المجتمع في ميدان التايمز.

This NYPD officer received a big round of applause and shared a hug with one demonstrator after taking a knee with the crowd gathered in Times Square. https://t.co/JalilSuIIW pic.twitter.com/VTlxn4ElDL