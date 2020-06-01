اليوم السابع
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محاولة انتحار جديدة فى مدينة بورصا التركية بسبب اضطهاد الشرطة

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:22 م
محاولة انتحار جديدة فى مدينة بورصا التركية بسبب اضطهاد الشرطة محاولة انتحار المواطن التركى
كتب مصطفى عنبر

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حاول مواطن تركي يدعي (ياسين. ب) الانتحار بالقفز من أعلى مبنى مكون من 6 طوابق، ليجتمع العشرات من المواطنين لمشاهدة ما يحدث مع عدم اعتبار المسافات الاجتماعية الآمنة للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، فقام بعضهم بتصوير الواقعة على هواتفهم والبعض الآخر صعد إلى أسطح العمارات المجاورة لمتابعة الحدث.

يذكر أن المواطن التركي (ياسين.ب) كان قد حاول الانتحار من قبل على قضبان محطة مترو عثمان غازي بسبب سحب الشرطة عربته، ولكن الموظفين بالمحطة قاموا بإبعاده، ليحاول مرة أخرى بالقفز من أعلى مبنى من ستة طوابق، ولكن قام المواطنون بمحاولة ردعه والاتصال بقوات الشرطة والإطفاء لمحل الحادث.

وكان مواطن تركي آخر، يدعي أوكتاي، حاول الانتحار بحرق نفسه في سوق أوزون التاريخي بمدينة أنطاكيا في هاتاي التركية بعد سكب البنزين على نفسه كونه عاطلا عن العمل ويعيش في الشارع، لذلك أراد مقابلة والي المدينة وتوجهت الشرطة لمحل الحادث لمحاولة ردعه.


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الشرطة التركية

فيروس كورونا

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