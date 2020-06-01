اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:59 م
خالد صلاح
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مؤشر: انكماش جديد لإنتاج الصناعات التحويلية الألمانى فى مايو

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:12 م
مؤشر: انكماش جديد لإنتاج الصناعات التحويلية الألمانى فى مايو مصنع - صورة أرشيفية
رويترز

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أفاد مسح نشر اليوم الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية الألماني واصل الانكماش في مايو مع تسريح المصانع التي تواجه ضعفا في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا للعمالة، كما أظهر أن معنويات الشركات تتسم بالتشاؤم حيال المستقبل.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي، إلى 36.6 من 34.5 في أبريل. وكانت القراءة الأولية 36.8.

وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت "حتى مع بدء المزيد من المصانع في استئناف عملياتها بعد تخفيف القيود، لا يزال ضعف الطلب الأساسي يشكل عاملا مثبطا، إذ يشير قياس المسح للطلبيات الجديدة إلى أنها تتعافى بدرجة أقل كثيرا من الناتج في مايو.

"انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بالفعل بما بين سبعة بالمئة وثمانية بالمئة من ذروة في أواخر 2017 حتى قبل بدء الجائحة، والآن يبدو أن هذا الرقم في نطاق 25 بالمئة إلى 30 بالمئة".

وتراجع الإنتاج بوتيرة أكثر بطئا من أبريل، لكن مع عمل الشركات بأقل كثيرا من طاقتها الكاملة وتشاؤمها بشأن مستقبل الإنتاج، تسارع خفض الوظائف بأكبر وتيرة في 11 عاما مع تضرر قطاع السلع الاستثمارية بشكل خاص.

 


الصناعات التحويلية

المانيا

قطاع السلع الاستثمارية

كورونا

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