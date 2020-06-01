اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 10:54 ص
خالد صلاح
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مؤشر: انكماش أنشطة المصانع بتركيا مجددا فى مايو

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:34 ص
مؤشر: انكماش أنشطة المصانع بتركيا مجددا فى مايو انكماش أنشطة المصانع بتركيا - أرشيفية
رويترز

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أظهر مسح اليوم الاثنين أن أنشطة الصناعات التحويلية في تركيا انكمشت في مايو بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد مع تسجيل انكماش في الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة مجددا وخفض الشركات للوظائف والمشتريات.

لكن وتيرة الانكماش في أنشطة المصانع تباطأت بالمقارنة مع أبريل.

وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بصورة حادة مجددا مع عرقلة الجائحة للأعمال وإضعافها للطلب على الرغم من قول بعض الشركات إنها استأنفت عملياتها.

وسجلت تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات تضخما متسارعا في ذات الفترة بسبب تراجع قيمة الليرة التي سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار في مايو أيار.

 

 

 

 


تركيا

الليرة التركية

مصانع

الليرة

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