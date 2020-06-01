لم يتركوا أحدا فى أمان.. مخربون يحرقون ممتلكات مشرد بأمريكا.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

تسود الفوضى وأعمال التخريب شوارع المدن الأمريكية التى جاءت بالتوازى مع الاحتجاجات العارمة ضد مقتل أمريكى من أصل أفريقى، أثناء اعتقاله من الشرطة فى مدينة مينيابوليس، وعلى خليفة المظاهرات الرافضة للعنصرية ضد السود فى أمريكا، شارك أعضاء جماعة "أنتيفا" فى إثارة الفوضى، وهى الجماعة التى وصفها بأنها جماعة متطرفة، وأن إدارته ستصنفها كمنظمة إرهابية.

وفى مقطع فيديو متداول على صفحات مغردون أمريكيون عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يظهر أعمال التخريب والفوضى التى تثيرها مجموعات المخربين فى الشوارع الأمريكية، رصدت واقعة تجمع مجموعة من المحتجين وهم يحرقون فراش رجل مشرد فقير.

ويظهر فى المقطع المصور، مثيرو الشغب وهم يخرجون الفراش ويضعونه على النيران المشتعلة، فيما حاول الرجل الذى يملك الفراش وهذه الأشياء، إنقاذها من النيران، لكن بلا جدوى، حيث اشتعلت النيران فى ممتلكاته بالكامل، ما دفعه للدخول فى حالة غضب هيستيرية ويصرخ فى أحد المحتجين الذى كان يصور المشهد، وقال أمام الكاميرا، "أعيش هنا".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد قال، الأحد، إن حكومته ستصنف جماعة أنتيفا المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية، يأتى إعلان ترامب، الذى ورد على تويتر، وسط احتجاجات عنيفة تعم البلاد رفضا لوحشية الشرطة بعد وفاة رجل أسود ظهر فى مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس بينما كان شرطى أبيض يجثو بركبته على عنقه فى مدينة منيابوليس.

وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات وأعمال شغب اندلعت فى البلاد بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، فى مدينة مينيابوليس جراء احتجازه من قبل عناصر شرطة محلية بطريقة قاسية يوم 25 مايو.

واتهم ترامب "أنتيفا واليساريين المتطرفين السيئين" بالوقوف وراء أعمال الشغب، فيما دعا السلطات المحلية فى الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة فى التعامل معهم، مهددا باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" حال تطلبت الضرورة ذلك.

وتمثل حركة "أنتيفا" شبكة من جماعات مناهضة للفاشية وذات الميول اليسارية تعمل فى كثير من دول العالم، بينها الولايات المتحدة وخاصة فى جزئها الغربي، تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين، وليس لها هيكل موحد أو قيادة عامة.