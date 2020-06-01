اليوم السابع
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لديه 15 جنحرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:09 م
لديه 15 جنحرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة حسين عبد الظاهر
محمد فتحى عبد الغفار

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شاب مصرى اصيل يدعى حسين عبد الظاهر من محافظة البحيرة يمتلك حنجرة رنانة تتغير باكثر من صوت بمختلف التلاوات القرانية، اثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سماعه وهو يقرأ سورة يتلو فيها لاكثر من خمسة عشر قارئا من عظماء  قراء العالم الإسلامي. 
 
 
"عبد الظاهر"، اكتشف موهبته وهو فى المرحلة الاعدادية عندما بدأ يقلد أحد القراء وصادف وجود شيخ معه وسمع صوته وحفذه على الاستمرار الامر الذى دفع حسين إلى التعمق وحفظ القرآن الكريم وختمه كاملا وهو فى سن صغير ليس هذا فحسب بادل إنه يستطيع تغيير حتجرته فى سورة واحدة لاكثر من ٢٢ قارئا.
 
 

حسين عبدالظاهر

الغامدي

الحصرى

الحذيفى

المعيقلي

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