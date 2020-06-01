كثافات مرورية عالية بكوبرى أكتوبر فى اتجاه مدينة نصر

كتبت هدى أبو بكر

شهد كوبرى 6 أكتوبر للقادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر كثافات مرورية عالية وزحام للسيارات. وظهرت الكثافات تحديدا أعلى التحرير ، وتستمر حتى مخرج رمسيس ، لتبدأ فى الإنخفاض على الكوبرى حتى نهايته فى مدينة نصر، بينما شهد الاتجاه المقابل على الكوبرى للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى المهندسين انتظام فى الحركة المرورية. وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأثنين خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة ، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .