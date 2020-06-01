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قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم لغسل وتطهير الشبكات

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 ص
قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم لغسل وتطهير الشبكات قطع المياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية أنه سيتم قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها المصلحة وميت خاقان، اليوم الاثنين، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا لغسل الشبكات وتطهير الخزانات.

ونوه، البيان، أن شركة المياه للشرب والصرف الصحى ستقوم  بقطع المياه يوم الاثنين من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتنفيذ عملية غسيل الشبكات، وطالبت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه بسبب الانقطاع.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ الإجرءات الفعلية لمنحة بنك الاستثمار الأوروبى بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة ، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بإجمالى تكلفة 3 مليون و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

وأوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا أنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 8 شوارع اعتباراً من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 % ، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن إتفاقية بنك الإستثمار الأوروبي لتطوير البنية التحتية ، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة عدد 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليون و138 ألف جنيه .

كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 ملايين و600 ألف جنيه، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه.

يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بمستوى البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .


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