قصة صورة.. متظاهرة أمريكية تحارب الغاز المسيل للدموع بالحليب

ريهام عبد الله

يبدو أن المظاهرات فى الولايات المتحدة الأمريكية، تتخذ منحى جديدا، مع تزايد أعمال العنف، والمناوشات بين رجال الشرطة الأمريكية، والمتظاهرين الذىن خرجوا للمطالبة بالعدالة لجورج فلويد الذى فقد حياته على يد أفراد من الشرطة.

وفى صورة مؤثرة، تظهر فتاة سمراء، من ضمن صفوف المتظاهرين، وهى تسكب الحليب على وجهها بالكامل، للتخفيف من آثار الغاز المسيل للدموع، والذى تستخدمه الشرطة لتفريق التجمعات.



متظاهرة أمريكية

وأبرزت وكالة "رويترز" صورا لنشوب اشتباكات وتدافع وصدامات بين المحتجين على مقتل جورج فلويد ورجال الشرطة فى محيط البيت الأبيض ، هذا وتزايدت أعداد المحتجين الأمريكيين أمام مبنى البيت الأبيض، للتعبير عن رفضهم لمقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد، على يد شرطى أبيض.

ونشرت بعض الحسابات على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو لاحتشاد مواطنين أمريكيين أمام البيت الأبيض للاحتجاج على مقتل فلويد، فيما نشرت جويسى كرم، مراسلة صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية فى واشنطن، مقطع فيديو لمحتجين يهتفون "توقفوا عن قتل ذوى البشرة السوداء".

وقالت كرم معلقة على الفيديو "تظاهرات سلمية خارج البيت الأبيض، المتظاهرون يركعون وينشدون توقفوا عن قتل ذوى البشرة السوداء"، مضيفة "هذا هو اليوم الثالث للتظاهرات فى العاصمة واشنطن"، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف التظاهرات خارج البيت الأبيض، بأنه يديرها "مجموعات منظمة ولا علاقة لها بجورج فلويد".

وأضاف "عمل رائع فى البيت الأبيض قبل أفراد الخدمة السرية، لم يكونوا فقط محترفين تمامًا، ولكن رائعون جدًا أيضا، كنت فى الداخل، وشاهدت كل خطوة، وكنت أشعر بأمان شديد، لقد سمحوا للمتظاهرين بالصراخ بقدر ما يريدون".

ووضعت الإدارة الأمريكية 5 آلاف جندى من أفراد الحرس الوطنى فى حالة تأهب؛ للمساعدة فى مواجهة انتشار المظاهرات العنيفة فى أنحاء الولايات المتحدة فى أعقاب حادث مقتل المواطن الأمريكى جورج فلويد وهو مكبل على يد أحد رجال الشرطة قبل أيام.