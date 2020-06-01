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قرارات هامة لصالح مرضى كورونا وللأطقم الطبية بالمستشفيات فى السويس

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:50 م
قرارات هامة لصالح مرضى كورونا وللأطقم الطبية بالمستشفيات فى السويس اجتماع محافظ السويس
السويس - السيد فلاح

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عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وقيادات مديرية الصحة والتأمين الصحى لمناقشة أخر المستجدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد واستعراض ما جاء فى لقاء السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال انعقاد مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفراس اليوم.

وفى بداية اللقاء كلف "صقر"، الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ بمتابعة خطة المحافظة فى توفير كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة لجميع العاملين فى المنظومة الطبية من أطباء وتمرض بنسبة100% والتأكيد على الالتزام بها لمجابهة الفيروس خلال العمل، مشدداً على استقبال أى حالات مرضية تأتى للمستشفيات العامة والقيام بإجراءات الكشف والتشخيص، واتخاذ الإجراءات وعزل من يثبت إصابته بالفيروس، والتأكيد على زيادة عدد الأسرة وتوفير الأجهزة الطبية المطلوبة بالمستشفيات.

وأكد المحافظ على أهمية توفير كافة التسهيلات لتوصيل العلاج للمنازل للحالات المرضية التى تم عزلها بالمنازل

وأعطى "صقر"، توجيهاته لمدير عام الصحة بوقف جميع الإجازات لكل الأطباء وهيئة التمريض ومخاطبة من هم فى الإجازات لعودتهم لتدعيم العمل لمواجهة الفيروس.

وقرر محافظ السويس، تكثيف عمل اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية والأمن والتأمين الصحى وممثلا لمحافظة السويس للمرور على مستشفيات العزل للتأكيد على متابعة وجدية العمل وتوفير العلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء والتمريض.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور فيصل جودة مدير عام مديرية الصحة والدكتور أحمد المليجى مدير عام التأمين الصحى ومديرى مستشفيات الصدروالحميات والتأمين الصحى وإدارة الصيدليات والتمريض.

 

اجتماع محافظ السويس (1)
اجتماع محافظ السويس (1)

 

اجتماع محافظ السويس (2)
اجتماع محافظ السويس (2)

 

اجتماع محافظ السويس (3)
اجتماع محافظ السويس (3)

 


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عبد المجيد صقر

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مصابى كورونا

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