اليوم السابع
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فيسبوك وسناب شات تنضمان إلى قائمة الشركات الأمريكية المنددة بوفاة رجل أسود

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:58 م
فيسبوك وسناب شات تنضمان إلى قائمة الشركات الأمريكية المنددة بوفاة رجل أسود احتجاجات أمريكا
رويترز

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انضمت فيسبوك وسناب إلى قائمة الشركات الأمريكية المنددة بالتمييز العرقى فى الولايات المتحدة حيث اندلعت احتجاجات عنيفة فى عدد من مدنها الكبرى بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل لقي حتفه أثناء ضبط الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي.

وانضمت الشركتان إلى إنتل كورب ونتفليكس ونايكي في اتخاذ موقف معلن مندد بوفاة فلويد، وعبرتا عن مخاوفهما بشأن التمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج في منشور على منصته في ساعة متأخرة من مساء الأحد "نحن نقف مع مجتمع السود وجميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة تكريما لجورج فلويد وبرونا تايلور وأحمود أربيري والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لن تُنسى أسماؤهم".

وأضاف أن فيسبوك ستخصص عشرة ملايين دولار للمنظمات التي تعمل من أجل تحقيق العدالة العرقية.

وأظهر مقطع مصور سجله أحد المارة على هاتفه المحمول لحظة إلقاء الشرطة القبض على فلويد (46 عاما)، وصور شرطيا يقيده أثناء الضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان يئن قائلا "من فضلك، لا أستطيع التنفس".

وأثارت وفاة فلويد موجة غضب في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة مرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا.

وقال إيفان شبيجل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات في مذكرة داخلية "قلبي منفطر وأشعر بالغضب من (أسلوب) معاملة السود والملونين في أمريكا".

وأضاف "يجب أن نبدأ عملية للتأكد من أن (صوت) مجتمع السود الأمريكي مسموع في جميع أنحاء البلاد".


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