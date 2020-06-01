فيديو وصور.. مدينة يابانية تطلق الألعاب النارية احتفالاً بعودة الدراسة

ذكى مكاوى

نظمت إحدى المدن اليابانية عرضا للألعاب النارية، وذلك احتفالا بعودة الأطفال للمدارس بعد فترة تعليق طويلة للدراسة بسبب فيروس كورونا وكوسيلة احترازية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 وحماية الأطفال منه، إلا أن قرار اليابان الأخير في استئناف الدراسة كان له مفعول السحر لدي الأطفال ربما ممن فرحوا بالعودة لحياتهم الطبيعية، بل وحرصت إحدى المدن اليابانية على إسعاد أطفالهم بتلك المناسبة عن طريق الألعاب النارية مثلما ظهر خلال هذا الفيديو الذى نشره وسائل الإعلام اليابانية.



اليابان



وكانت بدأت المدارس الابتدائية والإعدادية اليابانية فى وسط طوكيو استئناف الدراسة، اليوم الاثنين، بعد أن رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ التى كانت مفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا قبل أسبوع، وتم لم شمل الأصدقاء من الأطفال والطلاب بعد أشهر من إغلاق المدرسة، حيث ابتسم الطلاب لبعضهم البعض واستمتعوا بالحديث مع بعضهم البعض، وفق ما نقل موقع "اليابان بالعربى".



فرحة الاهالى أثناء مشاهدتهم الالعاب النارية

وذلك بعدما تم رفع حالة الطوارئ فى 25 مايو فى طوكيو، واستأنفت المدارس الابتدائية والإعدادية، والمدارس الثانوية الدراسة يوم الاثنين.

نظمت إحدى المدن #اليابانية عرضا للألعاب النارية🎆احتفالا بعودة الأطفال للمدارس بعد فترة تعليق الدراسة بسبب 🦠#فيروس_كورونا_المستجدّ #اليابان



pic.twitter.com/M2W4UVktwf — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) June 1, 2020

وطُلب من الطلاب تقديم تقارير الفحص الصحى التى تسرد درجة حرارة الجسم والمعلومات الصحية الأخرى فى ساحة المدرسة قبل دخول الفصول الدراسية، حيث تم ترتيب المكاتب بمسافة متر بين كل مكتب للوقاية من الفيروس.

وعلى جانب آخر، تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة فى الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك مع شروعها فى تخفيف القيود التى فرضتها فى وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.