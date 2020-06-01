فض سوق سنباط بزفتى وتطهيره عقب ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا.. صور

الغربية - محمد طارق

ترأس هانى الكفافى رئيس الوحدة المحلية بقرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، حملة فض سوق سنباط بوسط البلد بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوع ، وذلك عقب ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد بمنطقة الحصة والتى توفيت اليوم .

كما قام الشباب المشارك فى الحملة بتطهير السوق ومساجد القرية بالكامل ودورات المياه ، والمحلات التجارية بالقرية، والمنازل والشوارع والحواري، وكذالك تطهير الورش ومحطة مياه الشرب، ونقطة الشرطة والوحدات الاجتماعية والصحية والمحلية ومكتب البريد ، وناشد أهالى القرية السكان بالاهتمام بالنظافة العامة، وتطهير المنازل بالكلور باستمرار، وضرورة التهوية الجيدة للمنازل.

وكان محافظ الغربية، أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه، اغتباراً من غد السبت ، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجاري.

أوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتى فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قال اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الاجرة والسرفيس بالغربية ، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من غد السبت، والتشديد على عدم ركوب أى مواطن فى السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين



إزالة سوق سنباط



إزالة سوق قرية سنباط



تطهير السوق



تطهير القرية



رش وتطهير الشوارع