اليوم السابع
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غدًا.. وزراء رياضة الاتحاد الأوروبى يناقشون استئناف البطولات الرياضية

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:38 ص
غدًا.. وزراء رياضة الاتحاد الأوروبى يناقشون استئناف البطولات الرياضية الدورى الأوروبى
كتبت ــ هناء أبو العز

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يعقد وزراء الرياضة في الاتحاد الأوروبي مؤتمرهم الثاني عبر الفيديو غدا لمناقشة كيفية معالجة تأثير جائحة COVID-19 على قطاع الرياضة. وسيتبادل الوزراء وجهات النظر حول كيفية التكيف من أجل استئناف الأنشطة الرياضية في ظروف آمنة ومأمونة،مع التقييم المستمر للمخاطر المحتملة.  وتشمل الأنشطة المعنية على سبيل المثال النشاط البدني للمواطنين، وتدريبات الرياضيين، و استعادة المسابقات، وتنظيم الأحداث الرياضية في المستقبل، بالإضافة إلى حضور الجماهير.
 
كما يناقشون التعاون بين الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي والحركة الرياضية لضمان قدرة المنظمات الرياضية على استئناف أنشطتها بنجاح وفي نفس الوقت بناء المرونة في ضوء التطورات المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها.
 

الاتحاد الأوروبى

وزراء الرياضة

كورونا

عودة النشاط الرياضى

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