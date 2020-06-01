اليوم السابع
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غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:37 م
غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

 ويشهد اليوم الإثنين ارتفاع فى درجات الحرارة ، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.


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