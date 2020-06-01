اليوم السابع
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عرض المتهم بقتل 3 بينهم نجله وإصابة 4 بالشرقية على مستشفى الأمراض العصبية

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:17 م
عرض المتهم بقتل 3 بينهم نجله وإصابة 4 بالشرقية على مستشفى الأمراض العصبية المتهم أثناء ارتكابه الواقعة
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة قسم أول الزقازيق برئاسة أحمد رجب، مدير نيابة أول الزقازيق، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المدمن المتهم بقتل 3 أشخاص بينهم نجله، وإصابة أربعة آخرين، إلى مستشفى الأمرض العصبية لفصحه وبيان مدى حالته أثناء ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، أمس، يفيد بورود بلاغ من عدد من عدد من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بحدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل، وطعنه لنجله وإصابة رجلًا وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة، وبعدها توجه إلى قرية أبوشعبة مركز أبوحماد وطعن طالب جامعى أودى بحياته وأصاب 3 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتوفى 3 بينهم نجله طفل 3 سنوات وبائع بشارع فاروق وطالب جامعى بقرية أبو شعبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت تشريح الجثامين، لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من أقوال شهود العيان أن المتهم يدعى "أحمد.د" مقيم شارع فاروق، ومن متعاطى المواد المخدرة وكان يعالج فى مصحة والفترة الأخيرة تلاحظ عليه عدم الاتزان، ويوم الواقعة قتل نجله، ثم استقل تروسيكل وقتل شخص يعمل بائعا فى سوق الجملة أمام المارة، ثم استقل التروسكيل بعد تهديده الأهالى حال الاقتراب منه، وأصاب سيدة تسير فى شارع الورش دائرة قسم أول، ولاذ بالفرار، إلى قرية أبوشعبة مركز أبوحماد، وقتل طالبا جامعيا وأصاب 3 أشخاص  وتمكنت قوات الأمن بمساعدة الأهالى من القبض عليه.

 


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