اليوم السابع
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ظريف: طهران مستعدة لمواصلة شحناتها النفطية لفنزويلا إذا طلبت كراكاس المزيد

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:37 ص
ظريف: طهران مستعدة لمواصلة شحناتها النفطية لفنزويلا إذا طلبت كراكاس المزيد وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
رويترز

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قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن طهران مستعدة لمواصلة شحناتها النفطية لفنزويلا إذا طلبت كراكاس المزيد.

وكانت قد حذرت وزارة الخارجية الإيرانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من تداعيات أي نوايا أمريكية للتحرك ضد ناقلات النفط الإيرانية في منطقة الكاريبي بعد إرسال واشنطن قوات بحرية إليها، وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن التهديدات الأمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية مستفزة وغير قانونية وقرصنة بحرية تشكل خطرا على الأمن والسلم العالمي.

وأضاف وزارة الخارجية الإيرانية أنه على واشنطن أن تكف عن التنمر على الساحة الدولية واحترام قوانين الملاحة العالمية، مؤكدا أنه على الإدارة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي إجراء غير قانوني ضد ناقلات النفط الإيرانية.

 


ايران

فنزويلا

كراكاس

جواد ظريف

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