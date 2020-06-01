اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. انتشار قوات الأمن بمحيط مكتب التوثيق المطور بمدينة 6 أكتوبر للتأمين

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:14 م
صور.. انتشار قوات الأمن بمحيط مكتب التوثيق المطور بمدينة 6 أكتوبر للتأمين قوات الأمن
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى الوقت الذى عادت فيه مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بمختلف محافظات الجمهورية للعمل مرة أخرى، بعد وضع إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، ساهمت قوات الأمن فى تأمين مكاتب الشهر العقارى، وضمان توفير سبيل الأمان للمواطنين وسير العمل بشكل طبيعي داخل المكاتب.
 
وانتشر عدد من قوات الأمن بمحيط مكتب التوثيق المطور بمدينة 6 أكتوبر ومقره جهاز المدينة، لتأمين المواطنين وضمان سلامة العمل داخل المكتب مع  أول أيام عمل الشهر العقارى.
 
ac30ae4e-8dff-4899-add6-d43d4ab8882b
 
عادت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا  (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.
 
4ba8a1a3-1233-4e5b-9fc7-63af8e448ba5
 
ac30ae4e-8dff-4899-add6-d43d4ab8882b
 

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مكتب توثيق

الشهر العقارى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة