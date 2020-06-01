صور.. انتشار قوات الأمن بمحيط مكتب التوثيق المطور بمدينة 6 أكتوبر للتأمين

كتب أحمد الجعفرى

فى الوقت الذى عادت فيه مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بمختلف محافظات الجمهورية للعمل مرة أخرى، بعد وضع إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، ساهمت قوات الأمن فى تأمين مكاتب الشهر العقارى، وضمان توفير سبيل الأمان للمواطنين وسير العمل بشكل طبيعي داخل المكاتب.

وانتشر عدد من قوات الأمن بمحيط مكتب التوثيق المطور بمدينة 6 أكتوبر ومقره جهاز المدينة، لتأمين المواطنين وضمان سلامة العمل داخل المكتب مع أول أيام عمل الشهر العقارى.

عادت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.