صحة البحر الأحمر: 8 رحلات من عالقين بالخارج داخل فنادق الحجر الصحى بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن هناك 8 رحلات من العالقين بالخارج مازالوا داخل الحجر الصحى بفنادق البحر الأحمر بينهم رحلتين جديدتين وصلوا أمس الأحد من مدينة جده السعودية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تتم مغادرة تلك الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن كل رحلة يقضىى ركابها أسبوعا فى الحجر الصحى يغادرون الفنادق على متن رحلات طيران داخلية لمطار القاهرة من مطار مرسى علم.

وتابع: أن الرحلات التى مازالت فى الحجر الصحى قادمة من السعودية وعمان والإمارات وباريس وألمانيا، مؤكدا أنه عند قضاء فترة أسبوع يتم عمل المسحة الأخيرة لهم وبعد التأكد من سلبيتهم يغادرون فنادق الحجر الصحى للقاهرة من مطار مرسى علم الدولى.