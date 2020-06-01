اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:31 م
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شركة كورية جنوبية تهدف لبدء تجربة علاج لكورونا على البشر فى يوليو

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:13 م
شركة كورية جنوبية تهدف لبدء تجربة علاج لكورونا على البشر فى يوليو علاج كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت شركة سيلتريون الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إن العلاج التجريبي الذي طورته لمرض كوفيد-19 أظهر خفضا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات، قائلة إنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو.

وتسارع شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم إلى تطوير علاجات للمرض الذي يشبه الإنفلونزا والذي تسبب في وفاة أكثر من 371000 شخص على مستوى العالم.

وقالت سيلتريون إن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام.

وأضافت الشركة وكلية الطب بجامعة تشونجبوك الوطنية المتعاونة معها في الدراسة في بيان إن الدراسة أجريت على حيوانات النمس وسيتم توسيعها لتشمل الأقداد والفئران والقرود قبل التجارب السريرية.

وقال كون كي سونج رئيس وحدة البحث والتطوير بشركة سيلتريون لرويترز إن الشركة تدرس إجراء تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج.

وأضاف في البيان "لدى (سيلتريون) القدرة على إنتاج كميات كبيرة من العلاج بالأجسام المضادة بمجرد أن يصبح جاهزا".

 


كوريا الجنوبية

كورونا

علاج كورونا

فيروس كورونا

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