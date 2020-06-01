اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شرطى أمريكى يتخلى عن معدات مكافحة الشغب وينضم للمتظاهرين.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:41 ص
شرطى أمريكى يتخلى عن معدات مكافحة الشغب وينضم للمتظاهرين.. فيديو شرطي أمريكي ينضم للمتظاهرين
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انضم أحد أفراد الشرطة الأمريكية ويدعى "كريس سوانسون"، إلى إحدى المظاهرات والاحتجاجات التى تعم الولايات المتحدة إثر مقتل المواطن الأمريكى دى الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد شرطى أمريكى منذ أيام، وظهر كريس فى فيديو وهو يخلع معدات مكافحة الشغب وينضمن إلى المتظاهرين ويمشى معهم منذ خروجهم فى فلينت تاونشيب بولاية ميشيجان، وسط صيحات الإعجاب به من المتظاهرين، وفقا لشبكة cnn.

ll
 
من ناحية أخرى تستمر المظاهرات فى الكثير من المدن الأمريكية احتجاجا على واقعة مقتل جورج فلويد، ذى الأصول الأفريقية بطريقة عنصرية على يد الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وترتفع وتيرة العنف فى المظاهرات بين الشرطة والمحتجين الأمريكيين، وعرضت صحيفة إندبندنت فيديو لجانب من اشتباكات شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين شهدت إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى على المتظاهرين فى مينيابوليس.

وكانت قد شهدت الولايات المتحدة ليلة جديدة من العنف والصدامات بين الشرطة والمحتجين فى عشرات المدن، ليل السبت - الأحد، واشتعلت التوترات من نيويورك إلى فيلادليفيا وثاوث كارولينا، حيث شارك عشرات الآلاف فى الاحتجاجات على مصرع جورج فلويد، أسمر البشرة على يد الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وفى واشنطن، اشتبك المحتجون على مصرع فلويد مع الخدمة السرية وشرطة العاصمة فى ثانى مواجهة عنيفة خلال أقل من 24 ساعة بين مسئولى تنفيذ القانون ونشطاء ضد وحشية الشرطة، وتجمع نحو ألف شخص فى محيط البيت الأبيض الذى أحاط به مركبات الشرطة والحواجز المعدنية وصفوف من عملاء الخدمة السرية المسلحون ورجال الشرطة. وتفرق المحتجون فيما بعد فى جماعات أصغر واتجهوا نحو وسط المدينة ليحرقوا ويحطوا النوافذ فى طريقهم. وتعرضت بعض المتاجر والمطاعم القريبة من البيت الأبيض للنهب، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وعلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على استمرار الاحتجاجات، قائلا فى تغريدة له عبر تويتر "إن 80% من المتظاهرين فى مدينة مينيابوليس، من خارج الولاية، ويضرون بالأعمال الصغيرة التابعة لأصحاب البشرة السمراء، بينما مجتمع المدينة الحقيقى يعملون بجد من أجل السلام والمساواة".


شرطي امريكي

متظاهرين

امريكا

احتجاجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة