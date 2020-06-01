شاب يضع لحماره كمامة ويلبسه جوانتى للوقاية من كورونا فى أخميم

سوهاج - محمود مقبول

تداول عدد من رواد التواصل الإجتماعى ، فيديو لشاب يمتطى حماره ولكن ليس بالطريقة العادية المتعارف عليها فى كل الأماكن بقرى ومراكز الصعيد ، حيث ظهر الشاب ويدعى "مصطفى" ممتطيا حماره ومرتديا كمامة وجونتى وهذا أمر طبيعى لكن الغريب هو أن الشاب الذى يدعى مصطفى وضع كمامة على فم الحمار وقام بإلباس الحمار جوانتى بقدميه الأماميتين وعندما سأله أحد الأشخاص وهو يقوم بتصويره ماذا تفعل قال له إن الكورونا دخلت سوهاج ودخلت أخميم وأنا خائف على نفسى وعلى الحمار من الإصابة ويجب الأ نستهين بالمرض.

وأضاف:"قمت بتعقيم الحمار وتكميمه للحفاظ على الحمار وعلى نفسى وعلى عائلتى من انتشار المرض، وأنا أقوم بوضع الكمامة والجوانتى للحمار طوال اليوم لحمايته من المرض".

يذكر أن أحد أطفال محافظة الأقصر، انتشرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يمتطى "حماره" ويرتدى كمامته الخاصة ويضع أخرى لحماره لحمايته من فيروس كورونا المستجد، وذلك تطبيقاً لتعليمات الحكومة بضرورة ارتداء الكمامات لحماية المواطنين أنفسهم من العدوى، وفى نفس السياق اقترح الشاب الأقصرى محمد عبد الواسع ابن مدينة القرنة، ضم الصالات الرياضية للعزل الصحى لضمان توفير أكبر قدر من الخدمة للمصابين خلال الفترة المقبلة ولحماية الأهالى خلال العزل المنزلى وبالمستشفيات المخصصة لذلك، خلال تلك الفترة العصيبة.