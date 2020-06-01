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رئيس مصر للطيران: إلغاء الحجر الصحى واستبداله بالمنزلى خلال أيام

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:20 م
رئيس مصر للطيران: إلغاء الحجر الصحى واستبداله بالمنزلى خلال أيام الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

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أكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة إلغاء الحجر الصحي واستبداله بالحجر المنزلي للمصريين العائدين علي متن الرحلات الاستثنائية من الخارج والتي تقوم شركة مصر للطيران بتنظيم رحلات يومية لنقلهم من عدة دول.
 
 
وأضاف زكريا في تصريحات صحفية، أنه يتم الكشف الطبي علي الركاب فور عودتهم وأن الحالات التي تظهر عليها الأعراض ويتم الاشتباه في إصابتها يتم تحويلها إلي المستشفيات المختصة للتأكد من إصابتهم، وأن الركاب التي لا يظهر عليها أعراض كان قد يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوع في أماكن معدة لذلك ولكن سوف يتم خلال الأيام القادمة استبدال الحجر الصحي بالحجر المنزلي .
 
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

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