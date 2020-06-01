ديلى ميل: شركات الطيران البريطانية تخطط للعودة إلى العمل فى يوليو

كتبت رباب فتحى

تخطط شركات الطيران البريطانية للعودة بشكل كبير إلى الأجواء في يوليو المقبل ، وسط تكهنات متزايدة بأن الحكومة ستخفف من إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالوافدين الدوليين والتى تلزم الزائرين بالعزلة الذاتية لمدة أسبوعين، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية ، EasyJet و RyanAir عن الاستغناء عن الآلاف من الوظائف بعد أن علق إغلاق فيروس كورونا معظم رحلاتهم منذ مارس.

ولكن مع تخفيف إجراءات الإغلاق المحلية ، تقوم الشركات حاليًا بجدولة أكثر من 160.000 رحلة ركاب اعتبارًا من يوليو ، لحوالى 29.5 مليون مسافر ، وفقًا لصحيفة صنداي تلجراف.

ويبدو أن خطة الحجر الصحي لوزيرة الداخلية بريتي باتل ، التي ستطلب من 8 يونيو أن يدخل أي شخص إلى المملكة المتحدة للعزل الذاتي لمدة أسبوعين ، زادت من آمال البريطانيين في عطلة صيفية أوروبية.

لكن هناك مخاوف أن تلجئ الحكومة إلى تغيير خطتها عندما تتم مراجعة قرار الحجر الصحي في 29 يونيو.

وقال مصدر كبير في الصناعة لصحيفة "صنداى تليجراف" هناك شعور بأنهم قد يتراجعون بهدوء عن قرار الحجر لمدة أسبوعين بعد المراجعة الأولى. فجرانت شابس [وزير النقل] ضد الحجر الصحي ، والخزانة ضده".

وأوضحت الصحيفة أنه تتم جدولة الرحلات لشهر يوليو ، مما يعني أنها عرضة للتغيير إذا لم يتم تخفيف إجراءات الإغلاق. ولكن هناك آمال في أن تتمكن الحكومة من السماح بالسفر إلى بعض الأماكن المفضلة لقضاء العطلة الصيفية ، مثل فرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا وألمانيا.

ولكن لا تظهر بريطانيا في قائمة اليونان التي تضم 29 دولة اعتبرتها آمنة بما يكفي لقبول السائحين منها. ومع ذلك فهي تراجع القائمة في نهاية يونيو.

قد يظل بريطانيون قادرين على الزيارة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو ، لكنهم سيخضعون للاختبار الإلزامي عند الوصول وفترة من الحجر الصحي اعتمادًا على النتائج.