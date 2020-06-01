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دفعت مليون دولار.. رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل عبور أكبر وأحدث سفينة بالعالم

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:40 م
دفعت مليون دولار.. رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل عبور أكبر وأحدث سفينة بالعالم برنامج "كل يوم" - خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم بالقناة، موضحًا أن حمولتها وصلت لـ234 ألف طن، ودفعت مبلغ مليون دولار رسوم عبور، مضيفًا: "السفينة عبرت من القناة الجديدة ولا يمكنها عبور القناة القديمة".

 

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن السفينة هى الأكبر والأحدث  في العالم، وعبرت بحمولة 234 ألف طن حمولة، و23 ألفا و900 حاوية.

وذكر أن تكلفة قناة السويس الجديدة عادت إلى مصر فى أقل من 6 أشهر، مضيفًا أن عبور تلك السفن يثبت الثقة فى القناة والتى تؤكد للعالم أنها رغم الأزمات قادرة على استقبال سفن عملاقة، مستطردًا: "الشهرالماضى من هذا العام شهد حمولات قدرت بـ95 مليون طن، والعام الماضى كان 105 ملايين طن.. وعدد السفن لم ينخفض لكن الانخفاض كان في الحمولات بسبب تراجع الطلب على البضائع بسبب أزمات كورونا"، مشيرًا لوصول كراكة "مهاب مميش" الأكبر في الشرق الأوسط.


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