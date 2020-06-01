خلية أزمة وتخصيص 15 سيارة إسعاف لمواجهة كورونا بأسوان

أسوان – صلاح المسن – عبد الله صلاح

تواصل الدولة جهودها لمكافحة جائحة كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وفى محافظة أسوان تسعى الأجهزة المعنية لتوحيد الجهود لإدارة الأزمة من خلال آلية متكاملة تساهم فى خدمة المواطن والتعامل السريع والآمن والإنسانى مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا.

ومن جهته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة قيام مديرى المستشفيات بإعداد تقرير كفاءة فنية عن حالة الأجهزة والمستلزمات الطبية للوقوف على مستوى أدائها والاطمئنان على جاهزية كل مستشفى فى استقبال الحالات الواردة إليها، وحال وجود أى نواقص فى الأجهزة والمستلزمات الطبية سيتم رفع ذلك لوزارة الصحة مع تسخير جهود المشاركة المجتمعية من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى وشركات الأدوية لدعم المستشفيات لحين توفير النواقص.

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أهمية توعية المواطنين من خلال أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى والإعلام للالتزام بالإجراءات الوقائية فى التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة، بجانب الاطمئنان بأن هناك منظومة جديدة ستعمل لصالح المواطن، وسيكون هناك حساب للمقصرين فى المرحلة المقبلة، خاصة أننا فى حالة حرب تحتاج إلى التكاتف والتلاحم والتماسك لمواجهة هذه الجائحة لحين القضاء عليها.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى تطبيق العزل المنزلى لحالات الإصابة بالفيروس بناء على طلبها وطبقاً للمستوى الاجتماعى والتعليمى والثقافى، مع حجز معظم الحالات فى المستشفيات التى قامت وزارة الصحة بتحديد استقبالها لحالات الاشتباه والعزل بمستشفيات التأمين الصحى والصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان، بجانب أبو سمبل الدولى، وأيضاً الحميات ونصر النوبة المركزى، ودراو المركزى، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى، فضلاً عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى.

وأضاف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هذه المستشفيات ستقوم بعمل المسحات والتحاليل الطبية لكل حالة تستحق، مع إعطاء العلاج اللازم والإرشادات للحالات البسيطة ومتابعتها، وحال التأكد من إيجابية الإصابة سيتم حجز الحالات المتوسطة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لها، فى حين سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة وهو الذى سيساهم فى توفير الخدمة العلاجية لمواطنى المحافظة بعد تخصيص مستشفيات مماثلة فى المحافظات المجاورة مما سيخفف الضغط عن منظومة العمل الصحية.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتواجد أطقم طبية متخصصة داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتكون حلقة وصل بين المواطنين ومسئولى الصحة والمستشفيات للتنسيق على أعلى مستوى للتعامل السريع مع أى حالات اشتباه طارئة، وتوجيهها إلى المستشفى الجاهزة لإستقبالها طبقاً لعدد الأسرة فيها على أن يتم إعداد تقرير يومى عن ذلك التنسيق يعرض على المحافظ شخصياً، علاوة على عدم إعطاء أى تصريح دفن إلا بعد التأكد من نتيجة عينة المتوفى إذا كان سلبية أو إيجابية حتى لا يؤدى ذلك إلى إنتشار الفيروس بين أقاربه وذويه.

وطالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إدارة الطب الوقائى بتدريب أحد العاملين أو أكثر داخل كل مستشفى على أعمال الغسل والتكفين لأى متوفى مصاب بالكورونا، بالإضافة إلى آلية نقله ودفنه بسيارات دفن الموتى تحت إشراف الطب الوقائى لحماية المواطنين من أى احتمالات لنقل المرض مع التنسيق بين الصحة والجمعيات الأهلية لتوفير هذه السيارات، وإصلاح المعطل منها سواء من خلال المحافظة أو المجتمع المدنى.

من ناحية أخرى قامت حملة معاً ضد الكورونا بأسوان بتعقم منازل الحالات الإيجابية وقامت بتأسيس مجموعة للخدمات الصحية المنزلية وذلك ضمن المشاركة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت اشراف دكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.