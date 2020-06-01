"حى المنتزة" بالإسكندرية: لجنة من كلية الهندسة لمعاينة عقار العصافرة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزة ثان بالإسكندرية ، إستدعاء لجنة من كلية الهندسة غدا لمعاينة عقار العصافرة و الذى شهد إنهيار شرفة منه بالدور ال15 ،وذلك للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والاطمئنان على الحالة العامة للعقار والأساسات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار حى المنتزة فى بيان صادر منذ قليل ،أن الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ، قد توجه الى موقع العقار يرافقه مدير عام الإدارة الهندسية ومهندس المنطقة ومسؤولي المنشآت الآيلة للسقوط ومسؤولي الحماية المدنية ، إلى شارع عبدالحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري، وذلك فور ورود إشارة تليفونية تُفيد بسقوط شرفة عقار ووقوع حالتي وفاة وخمس إصابات .

وتبين من المعاينة على أرض الواقع أن الشرفة بالطابق الخامس عشر علوي ، والشقة غير مأهولة بالسكان في الوقت الحالي نظرا لسفر مالكها ، وتم إزالة الأجزاء العالقة بالشرفة من قِبل مسؤولي الحماية المدنية ، فضلا عن وضع حواجز حديدية بمحيط العقار لحين إستدعاء لجنة من كلية الهندسة غدا لمعاينة العقار والإطمئنان على الحالة العامة للعقار والأساسات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تبين وجود حالتي وفاة بينهما طفلة ، بالإضافة إلى وقوع خمس اصابات ، وذلك أثناء سيرهم بالشارع ، وتم تحويل الإصابات إلى مستشفي شرق المدينة ومبرة العصافرة ، لتلقي الإسعافات اللازمة والإطمئنان على حالتهم الصحية .

من جهه أخرى وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بإستعادة المظهر العام والجمالي للثغر ، ورفع كفاءة مختلف الميادين العامة والشوارع الرئيسية، تفقد الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ، قيام إدارتي المراقبة العامة للنظافة والتجميل ، والأزمات بالحي ثان المنتزه ، بأعمال تجميل مدخل الإدارة التعليمية بمنطقة طوسون ،حيث تتم الأعمال للإرتقاء بالمظهر العام للمنطقة ، وجاءت الأعمال بتواجد مراقب عام النظافة ومدير الأزمات.



حادث عقار العصافرة



حادث عقار العصافرة