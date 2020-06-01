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حفل غنائى بمستشفى العزل بالشرقية لرفع الروح المعنوية للفرق الطبية والمرضى..صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:12 م
حفل غنائى بمستشفى العزل بالشرقية لرفع الروح المعنوية للفرق الطبية والمرضى..صور جانب من الحفل
الشرقية - إيمان مهنى

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فى سابقة هى الأولى من نوعها، وبناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدعم ومؤازرة الجيش الأبيض، ورفع الروح المعنوية للمرضي، وفى جو من السعادة والفرحة، أقامت مديرية الشئون الصحية حفلا غنائيا بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، ومستشفى العزل بالزقازيق، وذلك بالتعاون مع الفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية، والذى تطوع بإحياء الحفل بفقرات فنية ووطنية بدأها بأغنية خاصة للجيش الأبيض تحت عنوان "تعظيم سلام جيش مصر الأبيض".

وعبر جميع الحضور عن سعادتهم البالغة بالدعم المعنوى المقدم باستمرار لجميع المرضي، والفرق الطبية بالمحافظة، مؤكدين أن هذا الدعم يدفعهم لمواصلة العطاء بكل قوة وعزيمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وخصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق المقام على 750 متر والمكون من 7 طوابق والذى يضم 65 غرفه إقامة تتسع لاستقبال 190 حالة.

وكذلك تم تخصيص 6 مستشفيات للعزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات  - الامراض الصدرية  - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة  - مستشفى صيدناوى "قسم العلاج الاقتصادى"  بإجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض.

 

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