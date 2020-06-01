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حريق كبير فى شارع قريب من البيت الأبيض والمحتجون يضرمون النار

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:52 ص
حريق كبير فى شارع قريب من البيت الأبيض والمحتجون يضرمون النار البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

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شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حريقا كبيرا في شارع قريب من البيت الأبيض، حيث أضرم محتجون النار في شارع قبالة البيت الأبيض ومبنى فى ساحة لافييت فى واشنطن، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكر مراسلة العربية، في خبر عاجل للقناة، أن الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين بعد أعمال شغب في واشنطن.

 

وقال مراسلة قناة العربية، إن الشرطة الأمريكية تتدخل بعد كسر محتجين سيارة شرطة قرب البيت الأبيض.

 

وفى وقت سابق، أكد الدكتور عصام عبد الله، خبير بالسياسة الأمريكية والشرق الأوسط، أن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المظاهرات التي اندلعت في ولايات أمريكية تتمحور حول الشجب والإدانة سواء لطريقة تعامل الشرطة الأمريكية مع مواطن أمريكى أسود أو مع المظاهرات نفسها.

 

وأضاف خبير السياسة الأمريكية والشرق الأوسط، أن مشاهد اعتداء الشرطة الأمريكية على المواطنين الأمريكيين السوء هو إرث ثقافى سيئ وليست المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة حوادث اعتداء على مواطنين سود بل هي الواقعة الثانية في عهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وكذلك حدثت 4 مرات في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

 

ولفت خبير السياسة الأمريكية والشرق الأوسط، إلى أن المظاهرات الأمريكية شهدت مشاركة بعض جماعات السرقة والنهب فيها ما أدى إلى حدوث أعمال فوضى وعنف خلال تلك المظاهرات خلال الفترة الراهنة.


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واشنطن

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