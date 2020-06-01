حجز أمين عهدة لحيازته طن مكرونة مجهولة المصدر بالزيتون

كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة الزيتون بحجز أمين عهدة ضبط بحوزته طن مكرونة مجهولة المصدر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون لحيازته كمية قدرها (1,300 طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أمرت نيابة الزيتون، بإحالة تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى منطقة الزيتون للمحاكمة امام محكمة الجنح. حيث كان قد تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول دائرة القسم من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة القسم ) حال قيامه بالسرقة من داخل محل لخدمات المحمول كائن بمحل الواقعة.