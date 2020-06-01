اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز أمين عهدة لحيازته طن مكرونة مجهولة المصدر بالزيتون

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:29 م
حجز أمين عهدة لحيازته طن مكرونة مجهولة المصدر بالزيتون مواد غذائية_ارشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الزيتون بحجز أمين عهدة ضبط بحوزته طن مكرونة مجهولة المصدر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون لحيازته كمية قدرها (1,300 طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أمرت نيابة الزيتون، بإحالة  تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى منطقة الزيتون للمحاكمة امام محكمة الجنح. حيث كان قد تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول دائرة القسم من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة القسم ) حال قيامه بالسرقة من داخل محل لخدمات المحمول كائن بمحل الواقعة.


حجز تاجر

مواد غذائية

طن مكرونه

قسم الزيتون

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حجز تاجر 24 ساعة ضبط بحوزته سلع تموينة مجهولة المصدر فى السلام لحين ورود التحريات

الثلاثاء، 19 مايو 2020 06:13 م

حجز تاجر بتهمة ترويج 25 ألف لتر سولار مدعم بالسوق السوداء فى المرج

الخميس، 14 مايو 2020 12:05 ص

حجز تاجر 24 ساعة ضبط بحوزته 4 طن جوز هند مجهول المصدر بالأزبكية

الخميس، 30 أبريل 2020 02:59 م

حجز تاجر أسماك مملحة لحيازته كمية فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى بالأزبكية

الإثنين، 20 أبريل 2020 04:40 م

حجز تاجر عقب ضبطه بــ2.5 طن أسماك مملحة فاسدة فى السلام

الإثنين، 20 أبريل 2020 04:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة