ويتوقع البنك تراجع اليوان إلى 7.25 مقابل الدولار خلال ثلاثة أشهر، قبل أن يتعافى نحو 7.15 أمام العملة الأمريكية على مدار ستة أشهر، وعند مستوى 7 يوانات خلال عام واحد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض عقوبات على بكين ردًا على تمرير الأخيرة مشروع قرار بشأن إقليم هونج كونج ، فيما انتقدت السلطات الصينية التهديدات الأمريكية ، محذرة واشنطن من تقويض المصالح الصينية في إقليم هونج كونج وسط تصاعد حدة الاحتقان السياسي بين الجانبين.

جدير بالذكر أن الخلاف حول هونج كونج يأتي ضمن مجموعة من القضايا الخلافية الشائكة الأخرى بين البلدين على رأسها اتهام واشنطن بكين بمحاولة التعتيم على أسباب وتوقيت ظهور فيروس "كورونا" وهو ما رفضته بكين، مؤكدة أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تعدو كونها محاولة من قبل الأمركيين لصرف الانتباه عن سوء إدارتهم لأزمة "كورونا".

