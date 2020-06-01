وكان مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية قد أكد أن سيارة تلفزيون "خورشيد"، إحدى القنوات التليفزيونية الخاصة، أصطدمت بعبوة ناسفة حوالي الساعة الرابعة مساء يوم السبت.

وأضاف المسؤول أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين أحدهما مراسل والأخر عامل فني في التلفزيون، وجرح ستة آخرين على الأقل بينهم أحد العاملين في القناة التلفزيونية.

وكانت طالبان قد رفضت، في وقت سابق، ما تردد بشأن تورط عناصر الحركة في التفجير.وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، في تغريدة على موقع تويتر : "إن الهجوم بالقنابل اليوم على عمال تلفزيون خورشيد في مدينة كابول لا علاقة له بالحركة".