اليوم السابع
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خالد صلاح
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تكلفتها تجاوزت 193 مليون دولار.. السعودية تدعم اليمنيين بـ 27 مشروعاً

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:49 ص
تكلفتها تجاوزت 193 مليون دولار.. السعودية تدعم اليمنيين بـ 27 مشروعاً صورة أرشيفية
كتب كامل كامل ووكالات

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أسهمت جهود المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في الجمهورية اليمينة في توفير المقومات الأساسية للسكان، وركزت عبر ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على نوعية المتطلبات الضرورية ومنها توفير المياه والإصحاح البيئي .

ووفقا لوكلة الأنباء السعودية "واس" قدم المركز في هذا الجانب منذ تدشينه في مايو 2015 م بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة وحتى الآن 27 مشروعاً في اليمن وخارجه للاجئين من أبنائه بتكلفة بلغت 193.924.274 دولارا .

ومن تلك المشروعات توفير المياه وخدمات الصرف الصحي في محافظات اليمن ، وحفر بئرين مع محطة تحلية مياه في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي للاجئين اليمنيين ومشروع لتقديم الخدمات الطارئة المنقذة للحياة للفئات أشد ضعفاً في أرجاء اليمن ، إلى جانب مشروع لدعم خدمات المياه والتعقيم والصرف الصحي للنازحين داخليا في صنعاء وتعز وعدن ولحج والمرافق الصحية .

كما نفذ المركز مشروع دعم خدمات المياه والتعقيم والإصحاح البيئي بهدف توفير مصادر للمياه في المناطق المتضررة شملت في عدن " المعلا والشيخ عثمان وكريتر " وفي تعز " تعزية ودمنه وخدير وماوية ، وفي صنعاء " معين وسنحان والحمية الخارجية وبني مطر " وفي لحج " طور الباح " وفي المضاربة " راس العارة " وفي إب " مخيمات النجار وعائشة ودار الطالبات والمطبخ المركزي وخالد بن وليد والثورة والوقير والرشدي " .

وتوالت أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ مشروع دعم توفير المياه والإصحاح البيئي ، ومشروع الإمداد المائي بمحافظات شبوة والضالع والبيضاء وتعز وإب والحديدة ولحج وحجة والمهرة وسقطرى وحضرموت وعدن وأبين ومأرب والجوف بهدف توزيع مياه الشرب في المناطق التي يتمركز بها النازحون أو تأثرت فيها مصادر المياه ،إضافة إلى مشروع مكافحة حمى الضنك للحد من انتشاره وتأمين الوسائل الضرورية للقضاء عليها في محافظات تعز وحضرموت وشبوة والحديدة وعدن ولحج .

وامتدت أيادي العطاء من المملكة للأشقاء في اليمن بتنفيذ مشروع الاستجابة المتكاملة في مجال المياه ومكافحة وباء الكوليرا في محافظات إب وتعز وعمران وذمار وصنعاء والضالع وعدن والمحويت وأمانة العاصمة ، ومشروع توسع نطاق التدخل في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في محافظات تعز وإب والضالع ولحج بهدف توفير مصادر المياه الآمنة للشرب والاستخدام الشخصي اليومي في المناطق الأكثر احتياجاً وفق المعايير الدولية المتبعة للتدخلات الإنسانية ، إضافة إلى مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين بمحافظة الحديدة ، وآخر للنازحين في محافظة حجة ، ومشروع مماثل للنازحين في محافظة صنعاء .

وشملت مشروعات المركز المنفذة في اليمن، التدخل العاجل للقضاء على وباء الكوليرا في سبع محافظات ذات أولوية " صنعاء وإب وعمران والحديدة والمحويت وذمار ومأرب " ومشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بمحافظة عدن .

 

 


عدن

اليمن

السعودية

وباء الكوليرا

صنعاء

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