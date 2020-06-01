اليوم السابع
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تقرير لأوابك: انخفاض طلب الدول الصناعية على النفط 5.8% الربع الأول 2020

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:31 م
تقرير لأوابك: انخفاض طلب الدول الصناعية على النفط 5.8% الربع الأول 2020 نفط
كتبت – مروة الغول

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ذكر التقرير الشهري للتطورات البترولية في الأسواق العالمية  لمنظمة "أوابك"، انخفاض معدل أسعار سلة خامات أوبك خلال شهر مارس الماضي بنسبة 38.9 % " 21.6" دولار للبرميل، مقارنة بالشهر السابق وهو أكبر انخفاض شهري له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008  ليصل إلى 33.9 دولار للبرميل، لافتا إلى أن الصدمة غير المسبوقة في الطلب العالمي بسبب فيروس جائحة كورونا المستجد والتي دفعت جميع دول العالم تقريبا إلى اتخاذ تدابير عزل قيود على السفر  وسط فائض كبير من امدادات النفط الخام، كان لها دور رئيسي في انهيار الأسعار خلال شهر مارس الماضي  إلى أدنى مستوى لها منذ شهر سبتمبر 2003 .
 
وأشار تقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية، إلي أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط  خلال الربع الأول من عام 2020 بمقدار 9.7  مليون برميل  يوميا أي بنسبة 7.8% مقارنة بمستويات  الربع الرابع من عام 2019  ليصل إلى حوالي 92.9مليون برميل يوميا حيث انخفض طلب مجموعة الدول الصناعية  بنسبة 5.8% ليصل إلى 45.5 مليون برميل  يوميا  كما انخفض  طلب بقية  دول العالم  بنسبة 9.7 % ليصل إلى 47.4 مليون برميل يوميا .
 
وأضاف التقرير أن التقديرات الأولية تشير  إلي انخفاض الإمدادات المعروضة من النفط خلال الربع الأول من عام 2020 بمقدار 400 ألف برميل يوميا  اي بنسبة 0.4 مقارنة بمستويات  الربع الرابع من عام  2019  لتصل إلى حوالي 99.8مليون برميل يوميا  حيث ارتفع إجمالي الإمدادات  الدول المنتجة  من خارج أوبك بنسبة 0.5 % لتصل إلى 66.6مليون برميل يوميا  بينما انخفضت إمدادات  الدول الأعضاء في أوبك  من النفط الخام  وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 2.1 % لتصل إلى 33.2 مليون برميل يوميا .
 
وأشار التقرير إلي انخفاض إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية  من النفط الصخري خلال شهر مارس 2020  بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق  وهو الانخفاض الشهري  الرابع على التوالي  ليصل إلى حوالي 8.902مليون برميل يوميا  كما انخفض عدد الحفارات  العاملة  بنحو 17  حفارة مقارنة بالشهر السابق ليبلغ نحو 702  حفارة، وتشير التوقعات إلى تراجع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري خلال شهر إبريل 2020 بمقدار 194 ألف برميل يوميا، مقارنة بالشهر السابق وهو أكبر انخفاض شهري منذ بدء الاحتفاظ بسجلات ليصل ل 8.709 مليون برميل يوميا  كما يتوقع تراجع الإنتاج إلى 8.526 مليون برميل يوميا  خلال شهر مايو 2020.
المعدل الاسبوعي لسلة خامات اوبك
المعدل الاسبوعي لسلة خامات اوبك

إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة
إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة

 


النفط

أوابك

أسواق النفط

سلة أوبك

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