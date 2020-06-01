تعيين علاء عطيه عميدا جديدا لكلية الطب بجامعة أسيوط

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور علاء محمد أحمد عطيه الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بالجامعة عميداً لكلية الطب .

وتقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى عميد كلية الطب الجديد متمنياً له التوفيق والسداد لما هو في صالح خدمة وتقدم الكلية والمنظومة الطبية الهائلة التي تعمل لخدمة وعلاج المرضى سنوياً بمستشفيات أسيوط الجامعية .

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور علاء عطية قد بدأ حياته العملية معيداً بقسم التخدير والعناية المركزة في 1996 ، ثم تدرج في المناصب الأكاديمية وصولاً إلى الأستاذية في عام 2017 .

كما تولى الدكتور علاء عطية مناصب إدارية كرئيس لوحدة الإصابات ونائب مدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون الإصابات منذ مارس 2015 ، ما أنه له نشاط علمي مميز في الإشراف على عشرات الرسائل العلمية سواء في درجات الماجستير أو الدكتوراه .