تعرف على أدوات الحماية الشخصية أثناء السفر عبر مطارات دبى

إيمان حنا

تسهل مطارات دبى على المسافرين عبرها شراء أدوات الحماية الشخصية (PPE) أثناء السفر مع تركيب جهازين لبيع معدات الوقاية الشخصية في مطارات دبي، يقع الجهازان في مناطق المغادرة في مبنى 3 والمبنى 2. وفق البيان الإماراتية .

وتوزع آلات البيع مجموعات معدات الوقاية الشخصية التي تحتوي على قناع وزوج من القفازات، ونوعين من المطهرات، ومن المتوقع إضافة المزيد من المنتجات في الأيام القادمة، بما في ذلك أقنعة الوجه الأوروبية الصنع والمعتمدة القابلة لإعادة الاستخدام.

يذكر أنه بالإضافة إلى رحلات الشحن والإعادة إلى الوطن، والتي استمرت طوال فترة تعليق الرحلات نتيجة فيروس كوفيد 19 منذ 24 مارس، تتعامل مطارات دبي مع عدد من رحلات الركاب المجدولة من المبنى رقم 3 إلى وجهات مختارة بداية من 21 مايو الفائت.

وسبق أن أوضح بول جريفيث الرئيس التنفيذى لمطارات دبى، أنه بينما تتخذ مطارات دبى الإجراءات المناسبة للتحكم فى التكاليف وتحسين السيولة وتسهيل رحلات الشحن والعودة إلى الوطن بالنسبة للركاب والاستعداد لتنشيط المرافق والخدمات فى الوقت المناسب فإن حركة السفر المجدولة عبر مطار دبى الدولى، وتوقيت وسرعة استعادة الحركة الجوية فى نهاية المطاف يعتمد على سرعة تطوير لقاح أو علاج لفيروس كوفيد 19.

وقال جريفيث، إن وباء كوفيد 19 له طبيعة مختلفة تماما عن أى أزمة سابقة من حيث تأثيره على العرض والطلب والأمن الصحى والاقتصاد العالمى ككل نحن نتعامل مع وحش يجب أن نجد له حلا وإلى أن يكون هناك مستوى مؤكد من الثقة من الناحية الصحية التى يمكن للأشخاص السفر فيها دون خوف من انتشار الفيروس أو الإصابة به فمن المرجح أن يستمر هذا الوضع الذى نجد أنفسنا فيه ".

وأوضح أن لوباء كوفيد 19 تأثيرا ملحوظا على حركة الركاب عبر مطار دبى الدولى المطار الأكبر فى العالم بأعداد المسافرين الدوليين خلال الربع الأول من العام الحالى حيث وصل عدد المسافرين الى ما مجموعه" 17.8 مليون مسافر" بانخفاض نسبته 19.8 بالمائه نتيجة انخفاض الطلب وأعداد الرحلات تنفيذا لقرارات السلطات المعنية فى الامارات وبقية دول العالم باغلاق الأجواء .

وقال جريفيث أنه حتى يتم العثور على حل طبى ستعتمد الصناعة على الاتفاقات الثنائية التى تمكًن من استئناف الخدمات وبدأنا تدريجيا فى رؤية بعض الثقة تبنى بين الدول الأكثر موثوقية حيث تصرفت الحكومات بشكل مرض بما فيه الكفاية وفى وقت مبكر بما يكفى للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأوضح جريفيث أنه نظرا لأن حكومة الإمارات اتخذت خطوات مهمة ومبكرة للسيطرة على الفيروس ..معربا عن تفاؤله بأنه ستكون هناك فرص للتعاون والتنسيق مع الحكومات الأخرى التى كانت فعالة بالمثل لتشغيل الخدمات الجوية فيما بينها ومع وجود الملايين فى جميع أنحاء العالم الذين يعيشون حالة عزلة هناك حماس كبير لتغيير المشهد أو لزيارة الأصدقاء والأقارب وأصبح السفر أحد أكثر السلع المرغوب فيها فى الوقت الراهن ومع ذلك فإن عدم القدرة الحالية على السفر بأمان يقلل من هذا الطلب ".

وأكد أن مطارات دبى ستواصل ضمان بيئة مطار آمنة وصحية من خلال تمكين التباعد الجسدى وإجراء الفحص الحرارى واختبار كوفيد 19 لدعم السلطات الصحية وإجراء تنظيف عميق وتعقيم للمساعدة فى التخفيف من مخاوف العملاء بشأن السفر بالطائرة واستئناف الخدمات المجدولة.