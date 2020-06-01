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تطهير منازل قرية الراهبين بالمحلة للوقاية من الإصابة بكورونا.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:02 م
تطهير منازل قرية الراهبين بالمحلة للوقاية من الإصابة بكورونا.. صور تطهير منازل قرية الراهبين بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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طهرت  مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مجلس مدينة سمنود برئاسة المحاسب محمد متولي شوارع قرية الراهبين بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا، واستهدفت اعمال التطهير، منازل الحالات المصابة، وأيضا منزل الحالة التي توفيت امس الأحد ومنازل المخالطين لها، وتم التنبيه على الأهالى بضرورة التزام الجلوس فى المنازل، وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى، حفاظا على سلامتهم.

وكان فريق من الطب الوقائي بإدارة سمنود الصحية بمحافظة الغربية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة،  قام بدفن جثمان سيدة متوفاه بكورونا بمقابر قرية الراهبين مركز سمنود.

كانت السيدة وتدعى"ل.ا" قد توفيت داخل العزل الصحي متأثرة بإصابتها بكورونا، وتم تغسيل الجثمان وتكفينه وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، فى كفن من 3 طبقات، ثم وضعه  فى كيسين ونقله بسيارة اسعاف مجهزه لقرية الراهبين، وتم الدفن فى وجود الشرطة، وعقب انتهاء الدفن تم تطهير المقابر وإشعال النار فى النعش كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا.

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قريه الراهبين

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