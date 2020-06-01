اليوم السابع
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تخصيص طابق كامل لاستقبال مصابى فيروس كورونا بمستشفى الفشن ببنى سويف.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:23 م
تخصيص طابق كامل لاستقبال مصابى فيروس كورونا بمستشفى الفشن ببنى سويف.. صور مستشفى الفشن المركزى
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد الدكتور كريم جمال مدير مستشفى الفشن المركزى ببنى سويف على تجهيز طابق كامل بالمستشفى لاستخدامه لاستقبال مصابى فيروس كورونا من أبناء مراكز الفشن وببا وسمسطا جنوب المحافظة، وذلك بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف كريم جمال فى تصريحات له اليوم الاثنين إن الطابق المخصص للعزل سيضم  37 سرير لعزل الحالات المصابة بالفيروس، وعلاجهم مع توفير كافة الأطقم الطبية وكافة المستلزمات والأدوية، تخفيفا لأعداد المترددين  على مستشفيات العزل الأخرى بمدينة بنى سويف العاصمة.

وأشار كريم جمال إلى أنه سبق وتم تجهيز 5 غرف عزل بالمستشفى لعلاج الحالات المشتبة  فى إصابتها بفيروس كورونا، وبعد إرتفاع  أعداد المصابين، أشرفت وبرفقتى الدكتور أحمد ابراهيم نائب مدير المستشفى على تجهيز طابق كامل  لعزل المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه جارى دعم المستشفى ب 20 سرير جديد ضمن مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة ظروف جائحة كورونا.

 

ص 1 د كريم
 
 
ص 2 د كريم

جائحه كورونا

محافظه بنى سويف

اخبار مصرية

مستشفى الفشن

كورونا

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